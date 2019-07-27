Турция задумалась об SSJ-100

Россия и Турция обсудили поставки самолетов SSJ-100. Об этом сообщил глава Министерства энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо этого, стороны обсудили поставки самолетов МС-21, а также совместное производство вертолетов.

Ранее сообщалось о завершении первого этапа поставки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию. Для привоза первой партии потребовались 30 рейсов самолетов.

Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 впервые полетел в мае 2008 года. В настоящее время произведено около 190 таких самолетов. Доля иностранных комплектующих в Sukhoi Superjet 100 оценивается в 80 процентов.

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