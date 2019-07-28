Пьяный украинский прокурор прятался от полиции в кустах

В Киеве прокурор Ярослав Леляк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прятался от полиции в кустах, сообщает портал «Информатор».

Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, за рулем которого сидел прокурор. Полицейские начали проверку документов. Леляк некоторое время отказывался от прохождения медицинской экспертизы на наличие алкоголя в крови, но после долгого диалога с правоохранителями согласился. Однако после того, как прокурор вышел из машины, он тут же убежал в кусты и скрылся в неизвестном направлении.

Отмечается, что по закону сотрудники полиции Украины не могут забрать его машину на штрафстоянку. Также они не имеют права задержать прокурора, поскольку не были свидетелями нарушений.

В мае двое пьяных сотрудников патрульной полиции в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области решили пострелять по металлическим банкам во дворе дома. Одна из пуль попала в пятилетнего мальчика, который играл на детской площадке неподалеку. Ребенка с тяжелейшим ранением головы доставили в киевский нейрохирургический центр. 3 июня он умер, не приходя в сознание.

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