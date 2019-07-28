Найден самый невезучий рейс России

Из петербургского аэропорта Пулково в Анталью с двухчасовой задержкой вылетел самолет, который до взлета успел «потерять» несколько пассажиров и попасть в аварию в аэропорту. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, рейс F7 4129, который должен был вылететь из Петербурга в 13:50, смог покинуть Пулково только после 16:00 по московскому времени.

Как сообщили пассажиры, полоса невезения началась еще на паспортном контроле, который по неустановленным причинам не смогли пройти семь пассажиров. Поскольку чемоданы уже были погружены, сотрудникам авиакомпании «Ай Флай» и работникам аэропорта пришлось возвращать их в аэропорт.

Затем выдвижной трап во время стыковки поцарапал фюзеляж самолета. После этого некоторое время ушло на составление акта и выяснение того, сможет ли борт лететь дальше. Хотя повреждения не подтвердились, несколько человек, по данным издания, отказались лететь этим бортом и потребовали высадить их с самолета. Из-за этого сотрудникам вновь пришлось заполнять бумаги и открывать багажный отсек.

После инцидента и двухчасового ожидания один из пассажиров самолета закурил в туалете. В результате сотрудникам авиакомпании пришлось обратиться в полицию и снять его с рейса. Был составлен протокол о нарушении запрета на курение.

Ранее британская ассоциация потребителей изучила отношение авиакомпаний к пассажирам и установила, что самые равнодушные — British Airways и Ryanair. К такому выводу в организации пришли после опроса пассажиров, столкнувшихся с задержкой или отменой рейсов различных авиакомпаний. Их попросили оценить, насколько отзывчив был персонал авиакомпании при решении проблем.

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