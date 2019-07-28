Медведчук сделал Зеленскому предложение по Донбассу

Команда президента Украины Владимира Зеленского могла бы публично поддержать инициативу по предоставлению Донбассу автономии, считает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

По словам политика, он прочитал в прессе о том, что команда главы государства поддерживает перспективу создания крымской национальной автономии. «Я думаю, что можно было бы поддержать на Донбассе автономию Донбасса, команде Зеленского. Сразу вот так публично, политично об этом заявить. Никакой разницы не вижу», — сказал Медведчук.

При объявлении автономии в Донбассе Украина не утратит статус унитарного государства, полагает он. «И никакого федеративного устройства, тени федерации, намеков на федерацию в этом абсолютно нет. Мы ничего не меняем», — подчеркнул политик.

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О поддержке украинскими властями идеи создания крымскотатарской автономии заявлял советник Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев. По его мнению, создание такой автономии расширит возможности Киева по давлению на Россию в сфере защиты прав крымских татар и украинцев в Крыму.

В Госсовете Крыма расценили заявление Потураева как намек на продолжение при Зеленском политики предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

Виктор Медведчук несколько лет вынашивает план по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. План, который его партия презентовала в январе текущего года, предусматривает поэтапное формирование условий для реализации минских соглашений и предполагает, в частности, создание на востоке Украины так называемого автономного региона Донбасс (АРД). По задумке авторов инициативы, для этого необходимо изменить конституцию страны, принять законы о выборах на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и создать свободную экономическую зону сроком на 10 лет. Вместе с тем в документе подчеркивается, что АРД является неотъемлемой частью Украины, но с собственной конституцией и собственной Верховной Радой.

В Донецкой народной республике заявили, что не поддерживают эту концепцию, а в офисе Зеленского сообщали, что официальному Киеву Медведчук вообще не нужен.

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