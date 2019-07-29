Полковника-миллиардера ФСБ связали с главным киллером России

Бывшего сотрудника банковского отдела управления «К» ФСБ России Дмитрия Фролова, обвиняемого в хищении 490 миллионов рублей, могут допросить в рамках другого расследования — в отношении группировки Аслана Гагиева (Джако). Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, свидетель по делу банды Джако — некий сотрудник силовых структур из Северной Осетии — заявил, что Фролов мог общаться с представителями ОПГ. Он уточнил, что в 2004 году в республику приехали два внедорожника, один из которых был с проблесковым маячком. В машинах сидели несколько человек, тесно связанных с Гагиевым. По мнению свидетеля, сопровождал этих лиц именно Фролов. Другой свидетель рассказал о встрече Фролова и Гагиева, якобы состоявшейся в 2005 году.

По версии источника агентства, эти события совпали с борьбой между разными теневыми группами за каналы и потоки по отмыванию денег. Некоторое участие в этих разборках приняла группировка Гагиева — в 2005-м ее члены устранили двух крупных дельцов, связанных с банковским бизнесом.

Спустя два месяца жертвой киллеров Джако стал еще один представитель банковской сферы Олег Новосельский. В декабре того же года в Москве его похитили и доставили к Гагиеву, но разговор между ними не задался. Банкира убили, тело положили в бочку, залили цементом и сбросили в канал имени Москвы.

Теперь оперативникам и следователям предстоит выяснить, имели ли место контакты Аслана Гагиева и Дмитрия Фролова. В связи с этим планируется допрос бывшего сотрудника ФСБ.

Фролов был задержан и арестован в апреле текущего года вместе с двумя другими сотрудниками ФСБ Кириллом Черкалиным и Андреем Васильевым. Черкалину вменяется получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество. В ходе обыска у троих полковников обнаружили и изъяли 12 миллиардов рублей, драгоценности, дорогостоящие часы и ценные бумаги.

ОПГ Аслана Гагиева, которого СМИ называют главным киллером России, была образована в начале 2000-х и насчитывала более 50 членов. Начиная с 2004 года бандиты убили 60 человек, среди которых были сотрудники правоохранительных органов, чиновники, бизнесмены и другие. Среди наиболее резонансных преступлений — убийства мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева, совершенные в 2008 году.

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