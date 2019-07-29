Россия рассказала об американских грабителях в Сирии

Россия обвинила американские частные военные компании (ЧВК) в грабеже. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил России, сотрудники ЧВК под прикрытием авиации возглавляемой США коалиции грабят нефтяные объекты Сирии. «В последнее время на этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний. Сегодня в Сирии численность наемников ЧВК превышает три с половиной тысячи человек», — заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, незаконная добыча и продажа нефти организована на месторождениях «Коноко», «Эль-Омар» и «Танак», расположенных на восточном берегу Евфрата. Рудской назвал происходящее «разграблением», однако доказательств своих слов не привел.

27 февраля 2018 года просирийские силы безуспешно попытались захватить месторождение «Коноко». Это была уже вторая попытка — первая произошла в феврале того же года, но провалилась после ударов американских ВВС. Во время этих авиаударов погибли несколько российских наемников. Как сообщало Associated Press, они, вероятно, пытались захватить месторождения в интересах компании «Евро Полис».

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