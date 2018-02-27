В Сирии продолжились бои за заинтересовавшую российских наемников нефть

В Сирии проиранские группировки, выступающие на стороне режима президента Башара Асада, попытались пробиться в район нефтегазовых месторождений в Дэйр-эз-Зоре. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Как сообщил корреспондент агентства, несколько дней назад проправительственные силы пробились в район Салихия, который находится под контролем курдской партии «Демократический союз» (PYD), и подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу район нефтяных полей «Коноко». Также, по некоторым данным, они взяли под контроль 22 нефтегазовых месторождения.

Группировкам пришлось отступить после нескольких авиаударов ВВС США. Anadolu напомнило, что это уже вторая попытка проправительственных сил пробраться к месторождениям. Первую они предприняли в начале месяца, но отступили из-за обстрела со стороны американцев.

Во время этих авиаударов погибли несколько российских наемников. Как сообщало Associated Press, они, вероятно, пытались захватить месторождения в интересах компании «Евро Полис». «Associated Press в прошлом году удалось раздобыть копию договора между российской компанией и сирийским правительством, который даст русским 25 процентов всей добычи с тех нефтяных полей, которые они захватят», — сообщали представители агентства.

В провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком расположены крупнейшие нефтегазовые месторождения. Одноименный город считался последним главным опорным пунктом «Исламского государства» (запрещено в России) в Сирии. Блокаду города, продолжавшуюся более трех лет, сняли в начале сентября 2017 года. В начале ноября сирийские власти отчитались о полном освобождении Дейр-эз-Зора от боевиков.

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