Задержанный танкер с нефтью для Сирии связали с Россией

Задержанный в Гибралтаре танкер Grace 1 принадлежит компании из России Russian Titan Shipping Line. Об этом сообщает агентство Mehr.

Судно, по данным источников, перевозило иранскую нефть для Сирии. Уточняется, что компания, владеющая танкером, официально зарегистрирована в ОАЭ.

Ранее 4 июля стало известно, что британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим.

По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США.

Санкции Евросоюза против Сирии включают запрет на торговлю нефтью, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов центробанка Арабской Республики, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также телекоммуникационного оборудования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!