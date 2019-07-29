Съемки рэп-клипа привели к стрельбе, смерти и пяти раненым

Неизвестные открыли стрельбу во время съемок рэп-клипа в Филадельфии, штат Пенсильвания. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения, сообщает местный телеканал WPVI-TV.

Полиция объявила, что 21-летний мужчина был смертельно ранен в голову. Он скончался до прибытия на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. Еще один 23-летний пострадавший также был ранен в голову. Его экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Материалы по теме «Пусть тела бьются об пол» Песни, фильмы и книги, заставляющие людей убивать

«Они собирались снимать рэп-клип, когда несколько человек появились и открыли стрельбу. Все участники произошедшего — молодые люди. К сожалению, мы сталкиваемся с подобным снова и снова», — заявил представитель полиции Ричард Росс.

Отмечается, что одному из пострадавших, 22-летнему мужчине, отстрелили палец. Другая 22-летняя жертва получила пули в ногу и грудь. Состояние пострадавшего оценивается как критичное. 24-летнего мужчину госпитализировали с ранением в ногу, и еще одного 22-летнего пострадавшего — с ранениями в шею и спину. Состояние последнего также крайне тяжелое.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!