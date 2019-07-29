Одержимый поклонник разбил Mercedes под окнами дома Земфиры

Поклонник Земфиры попытался привлечь внимание певицы при помощи вандализма. Об этом сообщает Telegram-канал 112 в понедельник, 29 июля.
35-летний Глеб Серебряков появился во дворе дома артистки на Фрунзенской набережной и разбил два передних стекла автомобиля марки Mercedes, принадлежащего Земфире.
На место происшествия приехали полицейские, задержавшие мужчину. Позже он был отпущен под подписку о невыезде.
Ранее в понедельник сообщалось, что поклонница американского хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky ворвалась в посольство Швеции в городе Вашингтон и пригрозила взорвать здание. Рэпера ранее в июле арестовали в Стокгольме.
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