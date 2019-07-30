Гулявшего полуголым россиянина арестовали за показ свастики

Жителя Санкт-Петербурга арестовали за татуировки в виде свастики после прогулки по городу полуголым. Об этом во вторник, 30 июля, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В ночь на 24 июля петербургский официант Федор Белов гулял по улице без верхней одежды (как уточняет «Фонтанка», он был без футболки) и показал прохожим татуировки в виде свастики. Сама свастика была набита на груди, на лбу — руны Вольфсангель, знак, который использовали как эмблему в нацистской Германии.

В итоге Белова привлекли к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики и арестовали на пять суток.

Сам официант признал вину и раскаялся в совершении преступления, на суде пояснил, что сделал татуировки из-за «юношеского максимализма». Он рассказал, что вышел на улицу, чтобы встретить друга, а без одежды оказался, потому что «был пьян и было жарко».

Ранее стало известно, что жителя Иркутска оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, а «предметы административного правонарушения» конфисковали.

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