BlaBlaCar пригрозили блокировкой после нелегальных перевозок

Сайты, предоставляющие услуги по покупке билетов у нелегальных перевозчиков, необходимо заблокировать. С соответствующей инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров, сообщают «Известия».

По данным издания, речь идет о более чем 200 сайтах, в том числе BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», OneTwoTrip, «Туту.ру» и «Связной.Трэвел». Доменные адреса предлагается блокировать за осуществление продажи товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан. Отмечается, что практически каждая третья продаваемая услуга автобусных перевозчиков нелегальна.

Инициатива направлена на борьбу с онлайн-торговлей билетами на автобусы, не имеющие необходимых разрешений для перевозки людей, отметили авторы письма. Документ был отправлен в Госдуму. Предполагается, что он будет рассмотрен в осеннюю сессию.

Ранее в июле машинист поезда Санкт-Петербург — Москва нашел пассажиров через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar и провез их в кабине машиниста. Он был отстранен от работы.

В этом же месяце Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях. Так, к перевозкам предлагается допускать водителей с правами категории B и водительским стажем не менее двух лет. Количество поездок могут ограничить двумя в сутки. Попутчиков за одну поездку не может быть больше пяти, а наличная оплата за услуги водителя запрещена.

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