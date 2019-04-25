Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на «Первом канале» отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина. Об инциденте руководитель компании сообщила в Facebook.

По словам Рейдер, редактор передачи обратился в компанию 24 апреля, желая найти спикера для участия в видеосюжете о том, как сэкономить в майские праздники. После согласования времени съемки редактор перезвонил, чтобы уточнить их формат. По задумке, корреспондент передачи должен был ехать за рулем, а эксперт рядом с ним — отвечать на вопросы. Однако новость о том, что комментатором станет женщина, расстроила редактора.

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«Ой…. у вас же был замечательный парень», — сказал он по телефону. Представитель компании подтвердил, что раньше компанией действительно руководил Алексей Лазоренко, но теперь эту позицию занимает Рейдер.

«Да, я знаю, что в прошлом году у вас сменился генеральный директор. Но Ирина как спикер не подходит, — приводит слова редактора Рейдер, которая находилась рядом с пиарщиком во время телефонного разговора. — Понимаете, у зрителя есть стереотипы… Ну, там, хороший юрист — это мужчина. Или автомобильный эксперт — мужчина, но не женщина. Может быть вы, Сергей, сможете дать нам интервью?»

Сотрудник BlaBlaCar ответил, что среди мужчин спикеров в компании нет, на что редактор взял паузу, чтобы посовещаться с продюсером. «Перезванивает через два часа. Формат пересмотрели. Комментарии будут брать у пользователей сервиса. Так более органично будет», — пишет гендиректор BlaBlaCar.

Рейдер заняла пост руководителя компании в сентябре 2018 года. До BlaBlaCar она возглавляла отдел по работе с водителями «Яндекс.Такси». Лазоренко, руководивший российским и украинским подразделениям компании, сосредоточился только на украинском.

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