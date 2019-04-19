Реклама о любви белого мужчины к чернокожей рабыне возмутила пользователей сети

Сервис Ancestry, проводящий ДНК-тесты и определяющий родословные людей, выпустил рекламу с участием чернокожей рабыни и ее белого возлюбленного. Как сообщает Daily Mail, пользователи сети возмутились роликом, так как посчитали, что он выставляет в позитивном свете колонизацию и «романтизирует рабство».

По сюжету ролика «Неразлучные» чернокожая рабыня встречается с белым мужчиной. Он предлагает ей «бежать на север» вместе с ним, где они «пересекут границу» и там смогут жить счастливо.

Женщина по имени Абигейл Уильямс (Abigail Williams) молчит в раздумьях, но после паузы появляется свидетельство о браке между ней и тем самым мужчиной по имени Джеймс Миллер (James Miller). Закадровый голос предлагает зрителям «раскрыть забытые главы своего семейного древа вместе с Ancestry».

Часть пользователей соцсетей возмутил ролик. Они посчитали, что его сюжет нереалистичен и позитивно отображает тяжелый период рабства, через который прошли чернокожие. «Хм, видели эту рекламу Ancestry, где белый мужчина говорит чернокожей женщине, что они могут сбежать и что есть место, где они смогут быть вместе за границей? Кто вообще это утверждал?» — с негодованием отметил один из пользователей. «Дурацкий вздор про белого спасителя. Я не буду тратить свои деньги у вас», — написал другой.

После волны критики компания удалила ролик с YouTube и перестала показывать его по телевидению. В комментарии CBC News представитель Ancestry подчеркнул, что «приносит извинения за любые оскорбления, которые могли быть вызваны рекламой».

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