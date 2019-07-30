Буйволы прогнали львов ради спасения раненого собрата

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями противостояния львов и буйволов. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

По словам автора видео, 78-летнего пенсионера Герта Клуте (Gert Cloete), львы погнались за стадом буйволов и поймали одного. «Я думал, что для него все кончено, — рассказывает Клуте. — Внезапно небольшая группа примерно из 20 буйволов вернулась, чтобы спасти собрата, совсем недавно оставленного умирать».

Им удалось ненадолго отогнать хищников, однако из-за ран буйвол не смог подняться на ноги. «Когда буйволы поняли, что опоздали и жертва не вернется к ним, они начали отступать», — говорит автор видео. Он отмечает, что в разгар вылазки пара быков принялась бодаться, игнорируя все вокруг.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В апреле сообщалось, что стадо буйволов, пришедшее на водопой, спасло собрата от львов и крокодилов. Сообща животные без труда избавились от хищников.

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