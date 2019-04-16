Суровый буйвол наказал нахального бегемота за обиженных крокодилов

В южноафриканском национальном парке Крюгера детеныш гиппопотама на глазах туристов пристал к крокодилам и буйволу. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

По словам автора видео, он пил кофе с друзьями возле дамбы Сансет и наблюдал за крокодилами на берегу. «Внезапно нахальный молодой бегемот вышел из воды и принялся гонять крокодилов, — рассказывает он. — Выглядело так, будто он просто хотел немного поиграть».

Разобравшись с крокодилами, детеныш направился к буйволу, который пришел на водопой. «На этом его везение закончилось, потому что буйвол загнал его обратно в реку», — пишет автор видео.

Гиппопотамы могут есть мясо, но считаются травоядными животными и питаются преимущественно травой. Крокодилы, как правило, избегают конфликтов с ними, а порой даже объединяют усилия для защиты от врагов.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около 1,5 тысячи львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и 5 тысяч носорогов.

В 2018 году сообщалось, что туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера сняли на видео детеныша гиппопотама, обороняющего свое место в реке от буйволов, которые пришли на водопой.

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