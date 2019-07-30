Колумбиец-трансвестит попался на ограблении россиянки в Италии

В Риме задержали грабителя, который был одет в женскую одежду и накрашен. Об этом сообщила полиция итальянской столицы во вторник, 30 июля.

Как отмечается, в руки сотрудникам правоохранительных органов 31-летний колумбиец-трансвестит попался сразу после того, как ограбил туристку из России в центре города. Это произошло 29 июля.

Полицейские патрулировали исторический центр, когда в районе улицы Виа дель Тритоне их внимание привлекла одна женщина. Она была одета в черный спортивный костюм и внимательно наблюдала за прохожими.

«Интуиция сотрудников не подвела: через пару моментов женщина сделала быстрое движение к плечам российской туристки и сорвала золотую цепочку с ее шеи», — отмечается в сообщении. Однако скрыться с места воровке не удалось: путь ей перекрыли буквально через несколько шагов.

В итоге выяснилось, что преступник на самом деле не женщина, а уже известный стражам порядка мужчина — бездомный и имеющий проблемы с документами. Отмечается, что его ранее задерживали в связи с подобными преступлениями. Цепочку россиянке вернули в отделении полиции.

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