Названы города с самыми боязливыми путешественниками

Эксперты сервиса для организации путешествий OneTwoTrip выяснили, жители каких городов чаще страхуют авиаперелеты. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Самыми опасливыми оказались путешественники из Кировска и Владивостока. За ними следуют туристы из Петропавловска-Камчатского, Новокузнецка, Ноябрьска и Геленджика. Именно они чаще других покупают страховку, при которой можно получить компенсацию в случае задержки или отмены рейса, потери или повреждения багажа, несчастного случая в полете или отмены поездки.

О страховании жизни и здоровья в зарубежной поездке чаще всего заботятся путешественники из Москвы и Калининграда. За ними следуют туристы из Казани, Кирова и Читы.

Ранее были названы страны, от поездок в которые российские путешественники отказываются по причине незнания иностранных языков и невозможности прочесть указатели в незнакомой стране и объясниться с местными жителями. Лидер списка государств, которые боятся посещать россияне, — Китай: он вызывает опасения у 20 процентов туристов, которые считают, что указатели и надписи не будут продублированы на английском, и не надеются на электронный переводчик.

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