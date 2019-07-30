В России упростили сделки с жильем

Сделки с недвижимостью, находящейся в долевой собственности, не будут требовать нотариального удостоверения с 31 июля 2019-го. Об этом говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Нотариус не нужен, если операция проводится одновременно со всеми владельцами имущества без исключения, уточняют эксперты ведомства. Таким образом, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми собственниками.

«Благодаря нововведению граждане получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально. Ведь зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто не к чему подтверждать законность сделки друг с другом», — отмечается в сообщении.

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В Федеральной кадастровой палате полагают, что отмена обязательного нотариального сбора для сособственников, участвующих в одной сделке, позволит существенно снизить финансовую нагрузку на граждан. При этом по желанию собственников любую сделку, как и прежде, можно будет заверить у нотариуса.

«Нотариальное удостоверение обеспечивает участникам сделки доказательную базу, необходимую для защиты своих прав и интересов в случае судебных разбирательств, — подчеркивают эксперты ведомства. — Поэтому если хотя бы один долевой собственник откажется принимать участие в сделке, остальным придется обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением договора».

Ранее в июле лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал парламентариев пресечь многочисленные случаи мошенничества с жильем, совершаемые при помощи электронных подписей. Он заявил, что все договоры купли-продажи недвижимости обязательно должны регистрироваться «живьем» — у нотариусов и с использованием обычных ручек.

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