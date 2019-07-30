Названы причины гибели десятков россиян на курорте

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал заявление генконсула России Олега Рогозы о смерти десятков российских туристов в Анталье. Свое мнение он выразил в беседе с принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.

Одной из причин Осауленко назвал незнание туристов состояния своего здоровья, а также «незнание своих физических возможностей». По его словам, в основном это касается пожилых людей. Вторая причина заключается в «экстремальных климатических условиях», к которым россияне не успевают привыкнуть, считает эксперт.

Осауленко добавил, что также большой риск несут шведский стол и турпакет all inclusive.

Ранее Рогоза сообщил, что за 2019 год на популярном туристическом курорте Анталья в Турции скончались несколько десятков российских туристов. По его словам, во время отдыха многие туристы злоупотребляют алкоголем и не соблюдают меры безопасности при купании и на экскурсиях. Вдобавок дипломат порекомендовал внимательнее следить за детьми, даже если они находятся под присмотром в специальных бассейнах для детей.