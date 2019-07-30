МВД освободили от компенсации за изнасилованную и убитую полицейским девочку

Краснодарский краевой суд обязал Министерство финансов выплатить четыре миллиона рублей компенсации матери изнасилованной и убитой полицейским Иваном Сорокоумовым 12-летней девочки. Ранее ответчиком по иску проходило МВД. Об этом Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщил адвокат Сергей Денисенко.

Таким образом, апелляционная инстанция изменила вынесенное в апреле решение Первомайского районного суда Краснодара, в соответствии с которым указанную сумму должно было выплатить МВД.

Изначально женщина подавала иск о компенсации в размере пяти миллионов рублей.

В августе 2017 года суд приговорил Сорокоумова к 23 годам лишения свободы. По версии следствия, с января по сентябрь 2015 года полицейский регулярно вывозил в лес несовершеннолетних в возрасте от 11 до 16 лет и совращал их. Дочь заявительницы впервые он изнасиловал там же, когда ей было 11 лет. Возвращаясь с ней из леса, Сорокоумов узнал от коллег, что родители начали искать ребенка. Опасаясь разоблачения, он вывел девочку из машины и убил тремя ударами бейсбольной биты, а тело выбросил в реку.

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