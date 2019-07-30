Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве

Украине необходимо создать ракеты, способные поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в интервью «Обозревателю» заявил ветеран Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан.

«У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора», — сказал он.

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Генерал отметил, что эти ракеты могут быть и без ядерных зарядов. По его словам, при реализации такой задачи Киев может рассчитывать на своих союзников и покупать у них соответствующее вооружение, военную технику и другое.

Ранее 30 июля сообщалось, что Богдан заподозрил Россию в подготовке к масштабной военной операции против Украины. Он указал, что на российско-украинской границе сосредоточены мощные военные российские формирования, более 200 тысяч военнослужащих, в том числе военная техника, ствольная и ракетная артиллерия, ракетно-космические войска, средства радиоэлектронной борьбы.

15 июля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о способности украинских крылатых ракет «Нептун» уничтожить Крымский мост. Он отметил, что эти ракеты были созданы в сверхсжатые сроки, в то время когда над Украиной нависла угроза со стороны Черного и Азовского морей.

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