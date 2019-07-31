Украину предостерегли от попыток «достать Москву» ракетами

Украине никто не позволит разработать ракеты, способные поражать цели на территории России. Об этом в комментарии RT заявил первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.

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«Украина — не самостоятельное государство, никто не будет спокойно смотреть, как там разрабатываются какие-то ракеты», — заявил он в ответ на утверждение генерал-лейтенанта Службы внешней разведки Украины Василия Богдана о необходимости создать ракеты, способных «достать и Москву, и Санкт-Петербург».

«Я бы всерьез задумался на предмет его соответствия занимаемой должности», — добавил Шерин.

30 июля Богдан заявил, что с прекращением действия российско-американского договора о ракетах средней и меньшей дальности у Украины становятся «развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора». По его словам, эти ракеты могут быть и без ядерных зарядов.

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