Украина испытает основное оружие сдерживания

Украина в ближайшее время начнет испытания оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2» для своих Вооруженных сил (ВСУ) и Саудовской Аравии. Об этом сообщил военно-политический эксперт Александр Коваленко на своей странице в «Живом журнале».

Он рассказал, что полноценные испытания основного вооружения для сдерживания противника должны начаться в этом году. Коваленко предположил, что уже готов опытный образец, который в скором времени запустят с полигона.

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«Что же, очень жду первых пусков ОТРК "Гром-2". Тысяча километров как-никак, а это уже совсем другой разговор, и даже больше — аргумент», — резюмировал эксперт.

В январе 2018 года на Украине провели испытания двигателя для ракет «Гром-2». Пользователи соцсетей заметили, что на видео, опубликованном Национальным промышленным порталом, не совпадают времена года: пусковая установка снята летом или в начале осени, испытания ракетного двигателя — зимой.

Осенью 2016-го украинские власти рассказали о «жутком оружии», которое может летать на десятки километров и попадает в центр круга радиусом 50 метров.

Ракетный комплекс «Гром-2» сможет поражать одиночные и групповые стационарные цели на дальности от 50 до 280 километров. Боевая часть одной ракеты весит 480 килограммов. Разработкой ОТРК на базе твердотопливной баллистической ракеты занимается конструкторское бюро «Южное».

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