Два российских футболиста вошли в список молодых талантов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список из 50 перспективных молодых игроков, которые в следующем сезоне могут проявить себя. Об этом сообщается на сайте организации.

В список вошли два российских игрока — 21-летний полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков и 20-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Кроме того, в топ-50 попали еще два представителя клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) — хорватский хавбек ЦСКА Никола Влашич и грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Обляков перешел в ЦСКА из «Уфы» в 2018 году. В сезоне-2018/19 полузащитник провел в составе армейцев 40 матчей, забив четыре мяча и отдав восемь голевых передач. Сафонов начал выступать за «Краснодар» в 2018 году. Голкипер был признан лучшим молодым игроком по итогам прошедшего сезона РПЛ.

В прошлогоднем топе УЕФА также было два российских футболиста. Среди них оказались нападающий ЦСКА Федор Чалов, ставший по итогам прошлого сезона лучшим бомбардиром РПЛ, и форвард «Краснодара» Иван Игнатьев.

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