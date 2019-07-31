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ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года

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Садио Мане

Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года. Список кандидатов на получение награды опубликован в официальном Twitter организации.

В число претендентов на приз лучшему игроку по итогам года вошли четверо футболистов, представляющих клубы Английской премьер-лиги (АПЛ). Речь идет о Садио Мане, Мохамеде Салахе и Вирджиле ван Дейке из «Ливерпуля», а также о форварде «Тоттенхэма» Харри Кейне. Кроме них за приз поборются Криштиану Роналду («Ювентус»), Френки де Йонг («Барселона»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Эден Азар («Реал»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») и Лионель Месси («Барселона»).

При выборе победителя в номинации будут учитываться достижения футболистов в период с 16 июля 2018 по 19 июля 2019 года. Обладателя премии определит специальная комиссия, состоящая из экспертов, интернет-пользователей, спортивных журналистов, а также тренеров и капитанов национальных команд. Вручение награды состоится 23 сентября в Милане. Действующий обладатель титула — хавбек мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей Английской премьер-лиги на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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