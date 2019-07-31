Путин поручил увеличить количество президентских грантов

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по вопросам государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение по программам магистратуры. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

До 31 октября кабмин должен представить проект по увеличению общего количества грантов президента РФ с 5000 до 6500. дополнительные 1,5 тысячи грантов должны распределять среди «проявивших выдающиеся способности магистрантов» и поступивших на бюджет.

Также в документе отмечается, что необходимо будет предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на выплату дополнительных грантов.

В ноябре прошлого года ректор ВГИКа Владимир Малышев сообщил, что президентские гранты позволят талантливым людям бесплатно получить второе высшее образование. По его словам, это действительно большая возможность. В 2018-м было выделено 20 таких грантов.

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