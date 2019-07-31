Российский боец MMA заговорил о нужде UFC в «славянских лицах»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев рассказал о предложении Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова передает Sport24.

Минеев заявил, что не готов перейти в UFC на стандартных для новичков организации условиях. «На контракт по системе "10 плюс 10" (тысяч долларов) я не вижу смысла идти. Тем более я понимаю, что UFC в России нужны лица. Славянские лица. Думаю, в этом плане у меня есть выгодная позиция», — отметил он.

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По словам 29-летнего Минеева, ему уже предлагали участие в турнире UFC в Москве. «Камил Гаджиев (глава российской организации Fight Nights Global, — прим. «Ленты.ру») говорил, что мне предложили выйти на замену. Но даже обсуждать смысла не было, потому что очень смешные деньги», — заявил боец.

Минеев известен по выступлениям в Fight Nights Global. Только три поединка в карьере россиянин провел за пределами организации. Его последний поединок на FNG 90 против соотечественника Магомеда Исмаилова завершился вничью. Помимо этого, в MMA Минеев одержал 11 побед, потерпел одно поражение.

Свой первый российский турнир UFC провел 15 сентября в Москве. В главном поединке вечера победу над новозеландским тяжеловесом Марком Хантом праздновал россиянин Алексей Олейник.

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