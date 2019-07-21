Назван диагноз Олейника после нокаута на 12-й секунде боя

Два перелома правой ноги диагностированы у российского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Олейника после поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Ранее сообщалось, что 42-летний боец был доставлен в больницу после поражения от американца Уолтера Харриса на турнире UFC, который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио, США. Олейник был отправлен в нокаут на 12-й секунде противостояния, после чего россиянина доставили в клинику с подозрением на травму колена.

Материалы по теме «Вошел в клетку — и никуда не денешься. Выживай» Боец Алексей Олейник о первых турнирах российского MMA, кровавых боях и жести 90-х

Поражение для россиянина стало вторым подряд. 20 апреля он уступил голландцу Алистару Овериму на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Олейник заменил россиянина Александра Волкова.

Олейник выступает по правилам MMA с 1996 года. В его активе 57 побед, 45 из которых он достиг путем болевых или удушающих приемов. Поражение от Харриса стало 13-м в карьере Олейника.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



