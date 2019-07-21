Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

42-летний россиянин был нокаутирован в самом начале поединка. Бой продлился 12 секунд. Харрису удалась комбинация из удара коленом в прыжке и левого бокового. После того как Олейник оказался на канвасе, соперник успел нанести еще несколько ударов и поединок был остановлен.

Материалы по теме «Вошел в клетку — и никуда не денешься. Выживай» Боец Алексей Олейник о первых турнирах российского MMA, кровавых боях и жести 90-х

Как сообщаетжурналист ESPN Ариель Хельвани, Олейник был доставлен в местную больницу. У него подозрение на разрыв крестообразных связок колена.

Для Олейника поражение стало вторым кряду. На турнире UFC в Санкт-Петербурге, который прошел 20 апреля, он уступил голландцу Алистару Овериму. Всего россиянин потерпел 13 поражений, одержал 57 побед и провел один ничейный поединок.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



