Подмосковье договорилось о сотрудничестве с Третьяковской галереей

Подмосковные музеи будут сотрудничать с Третьяковской галереей. Соответствующее соглашение подписали министр культуры региона Нармин Ширалиева и директор Третьяковки Зельфира Трегулова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Для нас важно, чтобы в регионе было стратегическое развитие культуры», — сказала Ширалиева.

Она уточнила, что соглашение предусматривает обмен технологиями, проведение совместных образовательных программ и мастер-классов для работников музеев.

В свою очередь Зельфира Трегулова отметила, что сегодня музеи выполняют еще и образовательную функцию. По ее словам, именно это направление предстоит развивать совместными усилиями. Она также напомнила, что Третьяковская галерея и раньше неоднократно взаимодействовала с подмосковными музеями, однако теперь контакты будут носить постоянный характер.

После подписания соглашения министр культуры Подмосковья и директор Третьяковки осмотрели экспонаты новой экспозиции «Реликвии и сокровища Троице-Сергиева монастыря XI-XVII веков» в Ризнице.