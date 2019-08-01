Определены самые дорогие билеты в Крым

Самые дорогие билеты в Симферополь (Крым) купили путешественники из Москвы и Лос-Анджелеса. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пара из Москвы отдала за билеты туда и обратно 264 тысячи рублей, компания из трех туристов из Лос-Анджелеса заплатила за полет в Симферополь 252 тысячи рублей. На третьем месте рейтинга — путешественники из Южно-Сахалинска, которые приобрели три билета за 193 тысячи рублей.

Кроме того, в рейтинге отмечены перелеты из Сеула (144 тысячи рублей), Магадана (137 тысяч рублей), Петропавловска-Камчатского (136 тысяч рублей).

Ранее в июле сообщалось, что количество украинских туристов в Крыму продолжает расти, поскольку путешественники чувствуют себя на полуострове комфортно и безопасно. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, Крым посетили уже около 260 тысяч туристов с Украины, что на 15 процентов превышает показатели предыдущего года. Он также добавил, что путешественники поражены тем, как преобразился их любимый курорт за последние годы.

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