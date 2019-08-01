Сбербанк поверил в рубль

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на оставшуюся часть 2019 года — до 64,5 рубля за доллар, следует из обзора кредитной организации. Это на несколько рублей лучше предыдущего прогноза, вышедшего в декабре прошлого года.

В 2020 году доллар, по версии Сбербанка, будет в среднем стоить 65 рублей. В предыдущей версии банк прогнозировал курс на уровне 68,5 рубля за доллар в 2019 году и 69 рублей — в 2020-м.

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Также кредитная организация скорректировала ожидания по инфляции на конец 2019 года — с 4,8 до 4,2 процента годовых. Ключевая ставка, по мнению аналитиков банка, к концу года снизится до семи процентов (в предыдущей версии — 7,5 процента).

Реальный рост ВВП по итогам года составит один процент, а не 1,4 процента, как говорилось в декабрьском прогнозе.

Вечером 31 июля рубль подешевел по отношению к евро (с 70,4 до 70,6 рубля за евро) после решения Федеральной резервной системы США снизить базовую ставку на 0,25 процента — до 2-2,25 процента. Укрепление доллара, по словам аналитиков, было вызвано реакцией на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не обязательно будет понижать ставку в дальнейшем. На торгах 1 августа рубль вырос на 0,19 процента и торгуется по 63,82 рубля за доллар.

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