Российский турист погиб в горах Таджикистана

Российский альпинист Василий Дроздов из Северодвинска погиб в горах Таджикистана в районе Гиссаро-Алтай. Об этом сообщает издание «Двина Сегодня».

Во время восхождения на Бодхона (вершину в восточном ответвлении Зеравшанского хребта Фанских гор) произошел обвал участка рельефа, что привело к гибели Дроздова. Путешественник был опытным альпинистом, обладателем почетного звания «Снежный барс», которое получают те, кто покорил пять пиков высотой от семи тысяч метров.

Участники команды, с которой Дроздов совершал восхождение, эвакуировали его тело и доставили в Душанбе.

В мае текущего года семеро альпинистов из Новосибирска погибли во время восхождения на Южно-Чуйский хребет из-за схода лавины. О случившемся рассказали две участницы турпохода, которым удалось спастись и дойти до населенного пункта. Участники туристической группы были профессиональными альпинистами и знали о том, что направляются в опасный район.

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