Главой МВФ предложили сделать болгарку

Представители стран ЕС выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) представительницу Болгарии — Кристалину Георгиеву. Об этом сообщает Reuters.

Однако источник агентства указывает, что ей не удалось набрать необходимое количество голосов. После двух раундов переговоров правительства ЕС разделились в вопросе выбора единого кандидата. За кресло главы МВФ с Георгиевой соревнуется

бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум.

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Бывшая глава фонда — Кристин Лагард — ушла в отставку в июле в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка. Ее полномочия истекут 12 сентября. Лагард объяснила, что такое решение было принято в интересах фонда и выразила надежду на то, что ее уход ускорит выбор преемника. Лагард была первой женщиной, которая стала директором-распорядителем Международного валютного фонда. В случае назначения на пост главы ЕЦБ она также станет первой женщиной на этом посту.

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