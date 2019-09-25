МВФ возглавила болгарка

Директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) стала Кристалина Георгиева, ее кандидатуру избрал совет управляющих фонда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В должность она вступит 1 октября. Георгиева, представляющая Болгарию, станет первым в истории МВФ руководителем из страны с развивающейся экономикой. О выдвижении Георгиевой стало известно в начале августа, за должность с ней соревновался бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум.

Материалы по теме Европейский централ Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы

Бывшая глава фонда — Кристин Лагард — ушла в отставку в июле в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка. Ее полномочия истекли 12 сентября. Лагард была первой женщиной, которая стала директором-распорядителем Международного валютного фонда. В случае назначения на пост главы ЕЦБ она также станет первой женщиной на этом посту.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!