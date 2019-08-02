В российских лесных пожарах заподозрили лесорубов-нелегалов

Власти проверят версию причастности незаконной вырубки лесов к природным пожарам в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает «Интерфакс».

«Есть такая точка зрения, она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб», — сказал премьер. По его словам, проблема незаконной рубки в стране носит масштабный характер.

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Также глава кабмина подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемой при незаконных рубках техники. Он отметил, что это «справедливый подход».

Ранее Медведев попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет узнать, могут ли пожары быть связаны с умышленными поджогами для сокрытия незаконной заготовки древесины.

Площадь природных пожаров в России на данный момент составляет около трех миллионов гектаров. В пяти регионах действует режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Красноярском крае. Будет проведена проверка деятельности должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства. В самом ведомстве, лесопожарном центре и краевом управлении МЧС прошли обыски.

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