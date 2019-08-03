Американский боец UFC пообещал «без напряга» победить Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Колби Ковингтон в интервью YouTube-каналу UFC Russia высказался о возможном поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Бой против Хабиба был бы легким для меня. Такой поединок возможен — мы могли бы встретиться в промежуточном весе и побороться за звание лучшего на данный момент. Я бы разобрался с ним без напряга. Это была бы легкая победа», — заявил Ковингтон.

4 августа американцу предстоит провести поединок против бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Робби Лоулера. Всего за карьеру Ковингтон провел 15 боев, в 14 из которых одержал победу и единожды проиграл. Нурмагомедов вернется в ММА 7 сентября: в Абу-Даби он встретится в бою с американцем Дастином Порье. Россиянин одержал 27 побед в 27-ми поединках.

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