Определены самые пьющие регионы России

Больше всего пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, зафиксировано в Москве и Московской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные министерства здравоохранения России за 2018 год.

Так, издание отмечает, что в Москве на учет поставили 2,8 тысячи пациентов с таким диагнозом в 2018 году. Примерно столько же — в Подмосковье. Кроме того, по 2,4 тысячи пациентов с психическими расстройствами из-за употребления алкоголя встали на учет в Пермском крае и Челябинской области, еще 2,2 тысячи — в Республике Башкортостан.

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Реже всего в 2018 году психические расстройства, связанные с употреблением спиртного, выявляли в Ингушетии (только один пациент), Чечне (59 пациентов) и Ненецком автономном округе (80 случаев).

Ранее, 3 августа, RT со ссылкой на Минздрав сообщил, что Санкт-Петербург оказался лидером среди регионов России по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами. Количество выявленных и зарегистрированных случаев в Санкт-Петербурге (4,7 тысячи) почти в два раза превышает показатели Москвы (2,8 тысячи), оказавшейся на втором месте. Третье место занял Татарстан (2,5 тысячи).

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