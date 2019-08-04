В Раде сибирские пожары назвали «местью дикарям московским»

В Верховной Раде пожары в Сибири назвали «местью дикарям московским». Такое заявление на своей странице в Facebook сделала депутат от националистической партии «Свобода» Ирина Фарион.

«Ад на земле? Нет. Это правда-месть дикарям московским», — написала она. По ее словам, «везде, где они, — смерть и выгорание». Фарион считает, что жалеть об ущербе для природы не нужно, потому что она является заложницей «извечного врага» украинцев. «Не сентименталят о том, что не могут защитить», — пишет она.

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Ирина Фарион известна своими высказываниями о России. В частности, она говорила, что русскоязычные граждане Украины — это умственно отсталые предатели и самая большая проблема страны. Будучи ярым противником русского языка, она утверждала, что на Украине нет русскоязычного населения, а все, кто говорит по-русски, — «или рабы, или оккупанты».

Фарион является депутатом Верховной Рады восьмого созыва. Она баллотировалась в новый созыв парламента по мажоритарному округу во Львовской области, однако проиграла Николаю Княжецкому — кандидату от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

В период с 23 по 30 июля было зарегистрировано 262 067 источников пожаров в России, дым от которых достиг США и Канады. По состоянию на начало августа общая площадь лесных пожаров в России составляла три миллиона гектаров. В пяти регионах действует режим ЧС. Счетная палата оценила ущерб от бедствия за первое полугодие 2019-го в 2,4 миллиарда рублей. Потери за 2018 год оценили в 20 миллиардов рублей.

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