Хорватов упрекнули в неуважении к украинскому прошлому

Украинская националистка, бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион упрекнула хорватов в неуважении к украинскому прошлому. Об этом она заявила в эфире украинского «Пятого канала». Видеозапись интервью доступна на YouTube.

«Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг "Слава Украине!". Даже хорваты нас посылают», — подчеркнула она, рассуждая о негативном отношении к Украине в мире.

По словам Фарион, жители современной территории Хорватии переселились на Балканский полуостров с Украины в IV — VI столетиях нашей эры и обязаны своим названием именно исторической родине.

«Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя, в которых он рассказывает, откуда взялся этноним "хорваты" – это же от нашего Хорива! (имя одного из вероятных основателей Киева — прим. «Лента.ру»)», — сообщила собеседница телеканала.

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Первое скандальное видео, в котором защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида в компании бывшего одноклубника по киевскому «Динамо» и члена тренерского штаба Огнена Вукоевича произнес фразу «Слава Украине!», появилось сразу после победы хорватов над сборной Россией в четвертьфинале чемпионата мира. Позже в сети появилось еще одно видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида снова говорит лозунг украинских националистов.

Вида позже извинился перед россиянами и отделался предупреждением от ФИФА. Вукоевич также принес извинения, однако его исключили из команды и оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков.

Ирина Фарион известна скандальными высказываниями. Так, она предлагала «нейтрализовать» русскоязычное население Украины. В июле 2015 года Следственный комитета России возбудил в отношении нее уголовное дело за подстрекательство к убийству и экстремизм.

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