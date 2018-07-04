В Верховной Раде рассказали о «краже» Россией собственного названия

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Ильенко уверен, что Россия занимается воровством чужой истории. С таким заявлением парламентарий выступил в эфире телеканала «112 Украина», видео доступно в YouTube.

Комментируя присвоение почетных наименований нескольким военным российским частям в честь городов Украины, Белоруссии и Польши, Ильенко заявил, что Россия давно «присваивает» чужую историю.

«Россия крадет чужую историю — это факт, начиная с самого названия "Россия", которое она присвоила, потому что никогда она не называлась Россией. До Петра I она называлась Московией. Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия. И с тех пор как она украла наше название и нашу историю, появилась Российская империя», — сказал Ильенко.

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По мнению Ильенко, Россия строит свою идеологию вокруг «мифа» о победе в Великой Отечественной войне. «Они строят свою идеологию на прошлом, но не смотрят в будущее. Такой подход не имеет перспективы. Это просто не работает», — подчеркнул парламентарий.

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований ряду частей российской армии 2 июля. Названия украинских городов включены в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны. Согласно новым указам, 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».

В Министерстве обороны Украины восприняли этот шаг как сигнал того, что Россия «не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме». «Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию — воровать чужую историю и славу. [Указ] — это маркировка территории и озвучивание притязаний на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения. Традиции современной российской армии — это удивительная смесь русско-имперских и советских мифов», — заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

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