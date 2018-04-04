Украинский политик предостерег от «похода на Ростов»

Командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стоит думать о наступлении на российский Ростов-на-Дону. Об этом в эфире телеканала Zik заявил бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. Видео доступно на YouTube.

«Приходилось слышать: "Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова" и так далее. Нужно быть реалистами, работать не с иллюзиями, патриотическими, прекрасными», — сказал он.

Марчук отметил, что даже попытка силового захвата Донбасса может не увенчаться успехом. «Во-первых, нужно же подготовить наступательную операцию, о которой говорят эти парни относительно Ростова. (...) С той стороны (самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик — прим. «Ленты.ру»)— два армейских корпуса, это минимум 36 тысяч, а может быть, и 40 тысяч. Это организованные, структурированные, обученные, обкатанные в боях, под российскими офицерами, которые там без знаков идентификации. Это уже не трактористы и комбайнеры, как говорил [президент России Владимир] Путин», — заявил бывший премьер-министр.

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Также он напомнил о том, что российская разведка регулярно занимается мониторингом ситуации в том регионе.

По мнению Марчука, для наступательной операции потребуются серьезная реорганизация и дополнительная мобилизация. «Им [войскам] же нужно придать структуры наступательной конструкции. Не оборонительной, а наступательной. Это — другие формы военных организмов. Естественно, все это скрыто сделать сегодня невозможно», — подчеркнул политик.

В феврале начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что армия страны не имеет военных задач за пределами страны.

Весной 2017 года глава Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский объявил, что в будущем Ростовская область будет включена в состав Украины.

23 марта 2017 года депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош предрек захват украинской армией Краснодарского края, Воронежской и Белгородской областей.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении боевых действий на юго-востоке ее территории. Российские власти отвергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

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