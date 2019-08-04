Фанаты «Зенита» подрались с полицией из-за курилки

Фанаты санкт-петербургского «Зенита» подрались с полицией в ходе матча 4-го тура премьер-лиги против ФК «Краснодар». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Инцидент произошел между таймами, когда группа болельщиков вышла покурить, но наткнулась на ограждения. Фанаты начали отодвигать забор, сотрудники ОМОНа попытались не допустить этого. Начавшаяся словесная перепалка вылилась в столкновение с применением полицией спецсредств.
Позднее «Зенит» выступил с заявлением по поводу конфликта. В клубе пообещали совместно с правоохранительными органами провести расследование инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобное в будущем.
Матч завершился со счетом 1:1. На 80-й минуте защитник хозяев Дуглас Коста забил автогол. Сине-бело-голубым удалось отыграться только в добавленное время. Мяч на свой счет записал форвард Артем Дзюба.