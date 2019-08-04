«Барселона» нашла способ вернуть Неймара

«Барселона» может арендовать бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. О готовящейся сделке сообщает Sport.es.

Испанский клуб ведет переговоры с французами. Речь идет об аренде бразильца сроком на один год с возможностью дальнейшего выкупа трансфера. Отмечается, что соглашение может быть заключено уже на следующей неделе.

2 августа сообщалось, что в борьбу за 27-летнего Неймара вступил мадридский «Реал». «Королевский клуб» готов обменять бразильца на нескольких игроков. В частности, мадридцы могут расстаться с хорватским хабвеком Лукой Модричем.

По сообщениям СМИ, Неймар готов вернуться в «Барселону». Уход бразильца осложняется высокими финансовыми требованиями со стороны ПСЖ.

Неймар присоединился к французскому клубу в 2017 году. Сумма трансфера бразильца из «Барселоны» стала рекордной для мирового футбола и составила 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 на счету Неймара 23 забитых мяча в 28 матчах за ПСЖ.

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