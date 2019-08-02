«Реал» поборется за Неймара

Мадридский «Реал» включился в борьбу за форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Сливочные готовы предложить ПСЖ обмен. В частности, с этой целью клуб может расстаться с хорватским хавбеком Лукой Модричем. В сделку могут быть включены и другие игроки «Реала».

23 июля сообщалось, что в услугах 27-летнего нападающего заинтересован туринский «Ювентус». Итальянский клуб также готов пойти на обмен, предложив ПСЖ ряд игроков основного состава. В частности, французского хавбека Блеза Матюиди и аргентинского форварда Пауло Дибалу.

По сообщениям СМИ, Неймар настроен на возвращение в «Барселону». Возможный трансфер осложняется высокими финансовыми требованиями с французской стороны.

Неймар присоединился к ПСЖ в 2017 году. Сумма трансфера игрока из «Барселоны» стала рекордной для мирового футбола и составила 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 на счету Неймара 23 забитых мяча в 28 матчах за ПСЖ.

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