«Ювентус» пойдет на жертвы ради Неймара

Туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Помимо перевода денежных средств итальянский клуб готов включить в сделку двух футболистов основного состава — французского хавбека Блеза Матюиди и аргентинского форварда Пауло Дибалу. Отмечается, что французы не заинтересованы в обмене игроками. ПСЖ рассчитывает получить за Неймара именно денежную компенсацию.

19 июля сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Неймаром, чтобы освободить средства для подписания нового контракта с французским форвардом Килианом Мбаппе. Парижане готовы увеличить оклад 20-летнего нападающего до 50 миллионов евро в год.

По сообщениям СМИ, Неймар настроен на возвращение в каталонскую «Барселону». При этом игрок рассматривает и варианты продолжения карьеры в других клубах, в том числе и в «Ювентусе».

Неймар присоединился к ПСЖ в 2017 году. Сумма трансфера игрока из «Барселоны» стала рекордной для мирового футбола и составила 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 на счету Неймара 23 забитых мяча в 28 матчах за ПСЖ.

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