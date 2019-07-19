ПСЖ захотел удержать Мбаппе рекордной зарплатой

«Пари Сен-Жермен» хочет предотвратить возможный переход французского форварда Килиана Мбаппе в английский «Манчестер Сити». По данным El Pais, в клубе готовы сделать нападающего самым высокооплачиваемым игроком мира.

Парижане намерены увеличить годовой оклад 20-летнего форварда до 50 миллионов евро. Сам Мбаппе хочет поработать под руководством испанца Хосепа Гвардиолы — тренера «Сити».

При этом ПСЖ придется разгрузить зарплатную ведомость. С этой целью французский клуб может расстаться с бразильцем Неймаром, в возвращении которого заинтересована «Барселона».

В ноябре 2018-го сообщалось, что самым высокооплачиваемым игроком мира является аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси. Его оклад оценивался в 40 миллионов евро в год.

Согласно оценке CIES Football Observatory, Мбаппе является самым дорогим игроком планеты. Его стоимость оценивается в 252,2 миллиона евро.

Мбаппе выступает за ПСЖ в 2017 года. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом страны. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира-2018.

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