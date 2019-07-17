Неймар придумал альтернативу «Барселоне»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар хочет перейти в «Барселону», однако держит в уме альтернативные варианты. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб остается для бразильца приоритетным вариантом, однако он понимает, что вернуться в «Барселону» будет сложно. Поэтому Неймар рассматривает возможность перехода в «Реал», «Баварию» или «Ювентус».

Форвард также думал о трансфере в «Манчестер Юнайтед», однако английский клуб не сумел попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/2019, поэтому Неймар отказался от такого варианта.

16 июля сообщалось, что Неймар объявил руководству ПСЖ о желании покинуть клуб. Спортивный директор Леонаржо пытался уговорить его остаться, однако бразилец не согласился. СМИ называют «Барселону» наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для футболиста.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба форвард дважды выиграл чемпионат Франции.

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