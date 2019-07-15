Неймар вернулся в ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар прибыл в расположение «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает L'Equipe.

Футболист прилетел из Сан-Паулу утром в понедельник, 15 июля, и отправился на базу клуба. Также Неймару предстоит встреча со спортивным директором ПСЖ Леонардо, на которой будет обсуждаться его опоздание.

Бразилец должен был вернуться в Париж 8 июля, однако отказался сделать это. По информации испанских СМИ, Неймар волновался из-за того, что его переход в «Барселону» не продвигается, и уведомил ПСЖ об отказе возвращаться к тренировкам. Позднее он был замечен на одном из пляжей Сан-Паулу.

По данным ряда СМИ, «Барселона» ведет переговоры с ПСЖ о трансфере Неймара. Так, 12 июля сообщалось, что каталонцы предложили трех своих игроков в обмен на бразильского нападающего.

Бразильский нападающий выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

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